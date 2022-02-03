Владимир Путин поедет на открытие пекинской Олимпиады вместе с президентом Аргентины

Президенты России и Аргентины вместе поедут на завтрашнее открытие Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил перед началом переговоров в Москве Владимир Путин.

"У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Все связано, конечно, с этой ситуацией (пандемия — прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", - сказал Путин в начале переговоров с президентом Аргентины Альберто Анхель Фернандесом.

Российский лидер добавил, что в Москве в спокойной обстановке удобнее поговорить и обсудить двусторонние отношения.

Церемония открытия Олимпиады состоится завтра в 15 часов по Москве, до этого Путин собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.