03 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Таиланд туризм (2016) | Фото: orandatour.ru

"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из "Кольцово" в Пхукет

Авиакомпания "Уральские авиалинии" готовится к открытию прямых рейсов из Екатеринбурга в Пхукет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, первый вылет запланирован на 1 марта. До этого на тайские острова перевозчик доставлял только из Иркутска и Владивостока.

Из "Кольцово" в Таиланд туристы смогут отправляться каждую среду на самолёте Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки.

Напомним, что из Иркутска в Пхукет до 25 февраля авиакомпания будет летать по пятницам, а с 4 марта - по субботам. Обратно полеты будут осуществляться каждую субботу вплоть до 21 мая.

До 26 февраля из Владивостока на острова также можно попасть по субботам, а со 2 марта - по средам. Обратно - по пятницам до 25 февраля и по вторникам до 1 марта.

При этом авиаперевозчик напоминает, что перед путешествием необходимо ознакомиться с правилами въезда в Таиланд.

Теги: Уральские авиалинии, Таиланд, Пхукет, Екатеринбург



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