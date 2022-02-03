"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из "Кольцово" в Пхукет

Авиакомпания "Уральские авиалинии" готовится к открытию прямых рейсов из Екатеринбурга в Пхукет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, первый вылет запланирован на 1 марта. До этого на тайские острова перевозчик доставлял только из Иркутска и Владивостока.

Из "Кольцово" в Таиланд туристы смогут отправляться каждую среду на самолёте Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки.

Напомним, что из Иркутска в Пхукет до 25 февраля авиакомпания будет летать по пятницам, а с 4 марта - по субботам. Обратно полеты будут осуществляться каждую субботу вплоть до 21 мая.

До 26 февраля из Владивостока на острова также можно попасть по субботам, а со 2 марта - по средам. Обратно - по пятницам до 25 февраля и по вторникам до 1 марта.

При этом авиаперевозчик напоминает, что перед путешествием необходимо ознакомиться с правилами въезда в Таиланд.