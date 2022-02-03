Пермских студентов-медиков обязали начать работать в больницах

В Перми студентов медицинского университета первого, четвертого и пятых курсов обязали выйти в больницы на помощь действующим медикам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, студенты проходят производственную практику, которую перенесли с летнего периода.

В поликлиниках Перми и края, в настоящий момент, работают 375 обучающихся, в составе бригад скорой помощи – 96, а в колл-центрах – 76. Для всех из них зимние каникулы будут перенесены и добавлены к летним.



"Практика является частью учебного плана и оценки за ее прохождение идут в итоговый аттестат. Непрошедшие производственную практику получают неудовлетворительную оценку и не допускаются к очередной сессии, формируя академическую задолженность, лишая себя права на получение академической и повышенной академической стипендий", - говорится в сообщении университета.

