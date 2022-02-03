03 Февраля 2022
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Медали пекинской Олимпиады-2022. (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

Названы размеры вознаграждений для россиян-чемпионов Олимпиады в Пекине

Правительство России определило размер поощрений спортсменов, которые завоют на Олимпиаде в Пекине "золото", "серебро" или "бронзу".

За медаль высшей пробы спортсмен получит 4 млн руб., за "серебро" – 2,5 млн руб., третья ступень пьедестала – 1,7 млн руб., сообщил сегодня на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"Завтра в Пекине открывается зимняя Олимпиада, а еще через месяц – и Паралимпийские зимние игры. Это важные события. Вся страна поддерживает и гордится нашими ребятами и в эти дни будет особенно желать им только побед", - заявил глава кабинета министров.

Поощрение получат и тренерские штабы, сопровождающие спортсменов.

 Ранее в Олимпийском комитете России заявили, что рассчитывают по итогам Игр занять второе место в общекомандном зачете. Для этого надо завоевать более 30 медалей и в том числе не менее 11 золотых. Международные букмекерские конторы пророчат России третье место (после Германии и Норвегии).

Теги: олимпиада в пекине, вознаграждение, олимпийский чемпион



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