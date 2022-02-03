Титов предложил государству провести "ковидную амнистию" для малого и среднего бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил государству списать накопившиеся долги малого и среднего бизнеса.

По его словам, несмотря на отсутствие угрозы локдауна, МСБ недостаточно окреп, чтобы справляться с обязательствами.

"Кредиты под 3% - это все-таки кредиты, которые надо отдавать", - цитирует РИА Новости омбудсмена.

Государство, по его мнению, "могло бы поддержать экономику больше, чем оно делает сейчас", "ковидная амнистия" очень пригодилась бы".

Отметим, в правительстве считают, что российская экономика вернулась к уверенному росту. В декабре об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, выполняются социальные обязательства перед гражданами, поддерживается малый и средний бизнес.

При этом, по данным бизнес-омбудсмена Титова, 69% опрошенных предпринимателей до сих пор не вернули свой бизнес к показателям допандемийного 2019-го года.