Титов предложил государству провести "ковидную амнистию" для малого и среднего бизнеса
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил государству списать накопившиеся долги малого и среднего бизнеса.
По его словам, несмотря на отсутствие угрозы локдауна, МСБ недостаточно окреп, чтобы справляться с обязательствами.
"Кредиты под 3% - это все-таки кредиты, которые надо отдавать", - цитирует РИА Новости омбудсмена.
Государство, по его мнению, "могло бы поддержать экономику больше, чем оно делает сейчас", "ковидная амнистия" очень пригодилась бы".
Отметим, в правительстве считают, что российская экономика вернулась к уверенному росту. В декабре об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, выполняются социальные обязательства перед гражданами, поддерживается малый и средний бизнес.
При этом, по данным бизнес-омбудсмена Титова, 69% опрошенных предпринимателей до сих пор не вернули свой бизнес к показателям допандемийного 2019-го года.