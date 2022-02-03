03 Февраля 2022
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Председатель Московского общества терапевтов напомнил мнение академика Покровского о вакцинации от коронавируса

Председатель Московского научного общества терапевтов доктор медицинских наук Павел Воробьев опубликовал на своей странице выдержки из учебника медицинской микробиологии О. К. Поздеева под редакцией знаменитого академика В. И. Покровского о вакцинах на основе аденовирусов, которой является, в частности, "Спутник V". Учебник издан в 2001 году.

Там отмечается, что их широкое применение "ограничено сложившимся представлением о способности аденовирусов вызывать злокачественные трансформации клеток у человека".

Что касается вакцинации от респираторных коронавирусов, то суждение еще более категоричное:

"Большое число антигенных вариантов коронавирусов делает бессмысленным изготовление вакцин и проведение иммунопрофилактики".

"20 лет прошло, все так изменилось. Теперь такие утверждения - антивакцинальная пропаганда", - написал профессор Воробьев.

Ранее от отмечал, что в его клинике успешно лечат и сам ковид, лечение которого мало отличается от лечения обычного ОРВИ, и поствакцинальные осложнения, причем результаты терапии приближаются к 100% - всего около 10 больных из 3 тыс. не удалось вылечить. Они предлагали свою методику Минздраву, но там от нее отмахнулись.

Позиция, изложенная в учебнике под редакцией академика Покровского, может исчерпывающе объяснять, почему массовая ковид-вакцинация ничуть не снижает смертность. Об этом два года говорит советский и российский эпидемиолог доктор медицинских наук Игорь Гундаров: при постоянной мутации вируса вакцинация просто бессмысленна.

Теги: вакцина, аденовирус



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