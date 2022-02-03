03 Февраля 2022
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природа зима лес (2008) | Фото: Накануне.ru

На Средний Урал идут снегопады: туристов просят отказаться от походов

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи со снегопадами, которые надвигаются на Средний Урал.

По данным синоптиков, в пятницу, 4 февраля, местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедицы на дорогах. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, на период непогоды жителей просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также воздержаться от туристических походов.

Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а по возможности ограничить дальние поездки.

(2018)|Фото: Накануне.ru

Пешеходам же во время сильного снегопада лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также нужно остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

О происшествиях и необходимости оказания помощи уральцам следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101, или единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился мобилизовать коммунальные службы к предстоящим снегопадам.

Теги: снегопады, туристы, МЧС



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