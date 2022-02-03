03 Февраля 2022
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Наука и техника За рубежом
(2005) | Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

Китайские ученые планируют выращивать людей в искусственной матке

Китайские ученые планируют выращивать людей в искусственной матке с помощью няни-робота, пишет South China Morning Post.

Технология устраняет необходимость для женщины вынашивать ребенка, позволяя плоду расти, как овощу в теплице. Кто из этого вырастет, неизвестно, но китайцы надеются, что технология может стать решением их демографической проблемы в условиях катастрофического падения рождаемости. Они разработали систему искусственного интеллекта, которая может контролировать эмбрионы в искусственной среде. Эта технология уже используется, например, для мышей.

Технология помогает машине обнаруживать малейшие признаки изменений в эмбрионах и точно настраивать потребление углекислого газа, питания и окружающей среды. Система может ранжировать эмбрионы по состоянию здоровья и потенциалу развития. Когда у эмбриона развивается серьезный дефект или он умирает, машина предупреждает техника, чтобы он извлек его из инкубатора. В статье, естественно, не говорится о том, что эмбрионы подвергаются селекции, то есть "негодные" просто уничтожаются или идут на опыты. Это давно используется при таких технологиях, как ЭКО или суррогатное материнство, укореняя соответствующее отношение к людям (QR-коды в этом отношении являются самым невинным проявлением сегрегации).

Каковы могут быть социальные или психологические последствия? Это будут два новых вида людей? Как это все будет регулироваться? - эти вопросы задаются в статье.

Также при вынашивании ребенка у него устанавливается тесная эмоциональная связь с матерью. А кто и с какими наклонностями вырастет из инкубатора? И думают ли об этом китайские ученые?

Теги: деторождение, плод, эмбрион



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