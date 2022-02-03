03 Февраля 2022
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Экономика За рубежом
Марк Цукерберг (2021) | Фото: facebook.com/zuck

Акции Meta обвалились почти на четверть на новостях о первом в истории Facebook сокращении аудитории

Компания Meta (ранее Facebook) опубликовала отчетность за четвертый квартал 2021 года. Она разочаровала инвесторов настолько, что котировки детища Марка Цукерберга обвалились на 23%, снизив капитализация компании на $200 млрд. От исторического максимума стоимость Meta потеряла 35%.

При этом в целом результаты за квартал позитивные, просто они хуже ожиданий аналитиков. Так, выручка в четвертом квартале выросла на 20% год к году – до $33,6 млрд, прибыль сократилась на 5% год к году.

Также инвесторов расстроили данные о ежедневной активной аудитории: хотя в годовом выражении число пользователей немного увеличилось (5%), по сравнению с третьим кварталом их число немного снизилось, и это первое сокращение аудитории за всю многолетнюю историю компании.

Значительные расходы Meta связаны с новым любимым детищем Цукерберга – подразделением Reality Labs, которое разрабатывает гаджеты для освоения виртуальной реальности. Убыток подразделения составил $3,3 млрд.

Теги: акции, Meta, facebook, аудитория



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