Пермскому экс-депутату, наказанному за "покушение" на себя, отказали в отмене приговора

Бывший депутат заксобрания Пермского края Илья Кузьмин, наказанный за "покушение" на самого себя, не смог опротестовать приговор суда, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заседание состоялось в Седьмом кассационном суде, расположенном в Челябинске. Жалоба Кузьмина на приговор оставлена без удовлетворения, а принятое ранее решение – без изменений.

Напомним, в феврале 2019 г. депутат сообщил о "нападении" на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. По версии следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке якобы участвовали родственники и знакомые депутата. Согласно приговору суда, политик был наказан тремя годами колонии общего режима. Позже ему смягчили приговор.