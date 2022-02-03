В Екатеринбурге осудили четырех мужчин, похитивших знакомого ради 20 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к лишению свободы четырех местных жителей, решивших похитить знакомого в стиле "лихих 90-х". Напомним, что инцидент произошел в ночь на 15 мая 2020 года, когда один из фигурантов Кузнецов подговорил других трех подсудимых к похищению его знакомого в целях дальнейшего вымогательства у него денежных средств.

Злоумышленники проследовали на Кольцовский тракт, где остановились вблизи гостиницы и стали ожидать проезда потерпевшего. Заприметив будущую жертву в проезжающем мимо авто, "банда" обогнала транспорт и резко остановилась, перекрыв пути движения. После этого мужчины вытащили из машины потерпевшего, силой затащили к себе и перевезли в помещение автосервиса, где его удерживали, поочередно охраняя. Все это было для того, чтобы потребовать у похищенного сумму в 20 тыс. рублей. В качестве угрозы злоумышленники заверяли мужчину, что пристегнут его наручниками к батарее, подвесят на автоподъемнике вниз головой и даже вывезут в лес.

Опасаясь применения насилия, потерпевший сказал, что часть требуемой суммы лежит у него в квартире по улице Викулова. Похитители привезли его к данной квартире, после чего он, улучив удобный момент, скрылся от злоумышленников и обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил Кузнецову наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Широкову – в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, Шевнину – в виде 6 лет лишения свободы, а Борисову – в виде 5 лет лишения свободы. Кузнецов, Шевнин, Борисов по приговору суда будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, Широков – в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.