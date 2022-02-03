МЧС опровергло сообщения о возгорании на канатной дороге в Шерегеше

В МЧС опровергли сообщения о возгорании на канатной дороге на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе.

Сигнал в пожарную охрану не поступал, сообщили в региональном главке ведомства. Как уточнил источник РИА Новости, в Шерегеше включали резервный генератор, это были "обычные выхлопные газы".

Ранее в Сети появились сообщения, что дым якобы заметили на горе Зеленой в секторе Е.

2 февраля ЧП произошло на другом горнолыжном курорте страны - в Сочи. Гости Красной Поляны зависли на подъемнике на дороге К-13, курсирующей между отметками 900 и 1370 метров. Людей по одному спускали с помощью веревки, пишет Mash. Причем, по данным телеграм-канала, делали это силами спасателей и персонала курорта, от услуг МЧС администрация якобы отказалась.