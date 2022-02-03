03 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Яхта Безоса, из-за которой собираются демонтировать исторический мост (2022) | Фото: theguardian.com Photograph: Dutch yachting/

Из-за новой яхты миллиардера Безоса в Нидерландах демонтируют исторический мост

Исторический мост в голландском Роттердаме демонтируют ради того, чтобы под ним смогла пройти новая яхта основателя Amazon Джеффа Безоса.

Гигантский корабль высотой в 40 метров и стоимостью 430 миллионов евро (485 миллионов долларов) слишком велик для знаменитого Конингсхавенского моста. Это стальное сооружение было построено в 1878 г. и до этого страдало только от немецкой бомбардировки в годы Второй мировой войны.

Однако сейчас верфь в Альблассердаме, занимающаяся строительством яхты для миллиардера, попросила власти Роттердама убрать центральную часть моста, чтобы корабль смог выйти в море.

Мэрия Роттердама согласилась с этим предложением, невзирая на недовольство многих горожан, ведь мост относительно недавно, в 2017 году, прошёл капитальный ремонт. Чиновники обращают внимание на то, что благодаря строительству яхты было создано множество рабочих мест, и обещают восстановить мост в прежнем виде.

Ожидается, что весь процесс займёт несколько недель. Демонтаж моста запланирован на лето.

Теги: Яхта Безос, Нидерланды, мост



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