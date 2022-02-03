Голодающая медсестра из Коломны рассказала, что к ней приставили "надзирателей"

В Коломне продолжается голодовка младшего медперсонала перинатального центра, медсестра Наталья Трухина рассказала, что во второй день акции к ней приставили двоих надзирателей, которые ходят повсюду за медсестрой и записывают все ее действия и время, которое она отводит на выполнение своих должностных обязанностей. Перерыв в работе у нее лишь 15 минут. Голодовка продолжается, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Если у меня работы было как обычно, то кое-где сегодня было сильно меньше работы, чем обычно, как написали в нашем чате девочки. Тут мне проще процитировать, - говорит Наталья Трухина. - Из приемного покоя: "У нас новости. Не знаю пока, как к этому относиться, но: с нас начали снимать некоторые обязанности по другим отделениям. Женщины теперь должны выписываться до 18:00, чтобы клининг успел помыть все палаты и ничего не оставлял нам. Мы теперь не бегаем по всему перинатальному и не собираем порционники. Не ходим на пищеблок. Ночью перестали вызывать в другие отделения. Акушерки и медсестры, видимо, всё делают сами. И анализы носят, и смотровой кабинет убирают, и всё остальное". Та-а-ак… То есть на средний медперсонал сейчас стали более активно навешивать обязанности санитарок. "Младшим", конечно, легче, но это тоже неправильно. И при таком подходе нет никакой гарантии, что после того, как комиссия закончит проверки, на нас все обратно навесят".

Также стало известно, что в роддоме началась служебная проверка.

Напомним, ранее в медучреждении ранее разгорелся скандал из-за того, что в смотровых кабинетах установили камеры видеофиксации. На четыре отделения там работают всего 20 младших медицинских сестер вместо требуемых 160, и после их жалоб в минздрав руководство больницы якобы так решило фиксировать нарушения "неугодных".