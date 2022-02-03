Голодающая медсестра из Коломны рассказала, что к ней приставили "надзирателей"

03 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО
Голодовка медсестер в Коломенском перинатальном центре (2022) | Фото из архива Профсоюза &quot;Действие&quot;

Голодающая медсестра из Коломны рассказала, что к ней приставили "надзирателей"

В Коломне продолжается голодовка младшего медперсонала перинатального центра, медсестра Наталья Трухина рассказала, что во второй день акции к ней приставили двоих надзирателей, которые ходят повсюду за медсестрой и записывают все ее действия и время, которое она отводит на выполнение своих должностных обязанностей. Перерыв в работе у нее лишь 15 минут. Голодовка продолжается, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Если у меня работы было как обычно, то кое-где сегодня было сильно меньше работы, чем обычно, как написали в нашем чате девочки. Тут мне проще процитировать, - говорит Наталья Трухина. - Из приемного покоя: "У нас новости. Не знаю пока, как к этому относиться, но: с нас начали снимать некоторые обязанности по другим отделениям. Женщины теперь должны выписываться до 18:00, чтобы клининг успел помыть все палаты и ничего не оставлял нам. Мы теперь не бегаем по всему перинатальному и не собираем порционники. Не ходим на пищеблок. Ночью перестали вызывать в другие отделения. Акушерки и медсестры, видимо, всё делают сами. И анализы носят, и смотровой кабинет убирают, и всё остальное". Та-а-ак… То есть на средний медперсонал сейчас стали более активно навешивать обязанности санитарок. "Младшим", конечно, легче, но это тоже неправильно. И при таком подходе нет никакой гарантии, что после того, как комиссия закончит проверки, на нас все обратно навесят".

Голодовка медсестер в Коломенском перинатальном центре(2022)|Фото из архива Профсоюза "Действие"

Также стало известно, что в роддоме началась служебная проверка.

Напомним, ранее в медучреждении ранее разгорелся скандал из-за того, что в смотровых кабинетах установили камеры видеофиксации. На четыре отделения там работают всего 20 младших медицинских сестер вместо требуемых 160, и после их жалоб в минздрав руководство больницы якобы так решило фиксировать нарушения "неугодных".

Теги: коломна, врачи, медсестры, перинатальный центр, минздрав, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.02.2022 10:35 Мск Медсестры Коломенского перинатального центра объявили голодовку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3124

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети