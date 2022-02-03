Назван состав российской сборной на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде

Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию объявил стартовый состав россиян на командном турнире Олимпиады в Пекине.

Напомним, командный турнир пройдет в первые дни Олимпиады – 4,6 и 7 февраля. В "команднике" участвуют десять стран – они получили квоты на выступление минимум в трех видах фигурного катания (пары, танцы, одиночники - мужчины и женщины). Россия в этом году имеет максимальные квоты во всех четырех видах (это значит, что в личном первенстве страну представляют три участника или пары), ну а те страны, которые представлены только в трех видах, могут заявить в четвертый вид участников, не отобравшихся в личное первенство.

Победитель турнира определяется по сумме очков за выступления всех участников, разыгрывается один комплект медалей (на команду).

Россию на турнире представят спортсмены, занимающие на сегодняшний день лидирующие позиции. Все они являются текущими чемпионами Европы. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Виктория Синицына – Никита Кацалапов.