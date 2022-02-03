В Перми осужден один из фигурантов дела о хищениях денег при строительстве зоопарка

Ленинский суд Перми признал виновным в хищении средств, выделенных для строительства первой очереди зоопарка бывшего куратора строительства Илью Козырева, сообщили Накануне.RU в суде.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы и оштрафовали на 900 тыс. руб.

Также фигурантами уголовного дела о хищениях при строительстве зоопарка являются бывший руководитель управления капстроительства края Дмитрий Левинский, бывший сотрудник УКСа Виталий Габов и коммерческий директор "СТУЗ" Артем Юрьев. Свою вину признал только Козырев. Юрьев находится в розыске.

Ранее сообщалось, что фигуранты изготовили фиктивные акты о приемке работ и справок об их стоимости. Фактически же работы не выполнялись. В рамках расследования уголовного дела были проведены сотни экспертиз, допрошено более 530 человек, выполнено не менее 50 обысков и выемок в 16 регионах России.

Компания "СТУЗ" получила контракт от субподрядчика 1,44 млрд руб. В итоге часть денежных средств, в размере более 353 млн руб., была похищена.

Напомним, ранее Левинскому было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый также подписал акт о приемке выполненных работ, которые на деле не были исполнены. В результате компании необоснованно было перечислено свыше 52 млн руб. из федерального и регионального бюджета, а исполнение контракта не было завершено. Левинского освободили от наказания в связи с истечением срока давности.