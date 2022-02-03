В ресторане в центре Екатеринбурга один посетитель жестоко избил другого

В Екатеринбурге полиция задержала участника драки в одном из ресторанов в центре города. Он жестоко избил своего оппонента.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось ночью 2 февраля: из ресторана быстрого питания на улице Вайнера был госпитализирован 19-летний молодой человек с множественными травмами, гематомами и ушибами. Прибывшие на место полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

Впоследствии сыщики установили и задержали обидчика парня: им оказался 32-летний неработающий и ранее несудимый местный житель. Как выяснили силовики, ночью 2 февраля между двумя посетителями заведения вспыхнул словесный конфликт. В результате разговор на повышенных тонах закончился потасовкой, и старший из драчунов нанес оппоненту несколько ударов. От этого парень упал и ударился головой.

Задержанный мужчина не стал отрицать свою причастность к произошедшему и уже дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь уральцу грозит восемь лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.