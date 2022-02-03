В ресторане в центре Екатеринбурга один посетитель жестоко избил другого

03 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Кулак (2021) | Фото: Накануне.RU

В ресторане в центре Екатеринбурга один посетитель жестоко избил другого

В Екатеринбурге полиция задержала участника драки в одном из ресторанов в центре города. Он жестоко избил своего оппонента.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось ночью 2 февраля: из ресторана быстрого питания на улице Вайнера был госпитализирован 19-летний молодой человек с множественными травмами, гематомами и ушибами. Прибывшие на место полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

Впоследствии сыщики установили и задержали обидчика парня: им оказался 32-летний неработающий и ранее несудимый местный житель. Как выяснили силовики, ночью 2 февраля между двумя посетителями заведения вспыхнул словесный конфликт. В результате разговор на повышенных тонах закончился потасовкой, и старший из драчунов нанес оппоненту несколько ударов. От этого парень упал и ударился головой.

Задержанный мужчина не стал отрицать свою причастность к произошедшему и уже дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь уральцу грозит восемь лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Теги: драка, ресторан, полиция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3124

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети