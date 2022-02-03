03 Февраля 2022
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Директор "Русской филармонии" приказала не пускать на работу сотрудников с низким титром антител

Директор симфонического оркестра "Русская филармония" Гаянэ Шиладжян установила минимальный уровень антител, ниже которого музыкантов приказано не пускать на работу. Об этом она написала служебную записку начальнику службы безопасности Московского международного дома музыки, где располагается база оркестра. Скан служебной записки опубликовала музыкант Анастасия Борискова.

Директор требует заблокировать карты на проход в здание перечисленным сотрудникам оркестра, которые вакцинированы, но имеют низкий уровень антител. От них требуется или ежедневно получать отрицательные тесты, или срочно ревакцинироваться.

Борискова считает, что это полный беспредел, который нужно остановить через огласку.

"Тогда есть шанс, что людей перестанут ограничивать в правах, принуждая к еще одному уколу. Просто потому, что кому-то хочется видеть у всех в оркестре титр не меньше определенных цифр", - пишет она.

Директор оркестра заявила, что не может позволить себе отмену концертов, если кто-то заболеет, так как речь идет о крупных денежных суммах, уплаченных за аренду залов и рекламу. Притом что все вакцинированы. Показательная характеристика эффективности вакцин.

"Как вы думаете на что она сослалась? На "данные ВОЗ"! Директор оркестра руководствуется данными ВОЗ! Анекдот? Нет, реальность", - возмущается музыкант Петр Лундстрем.

В российском законодательстве никаких антител для допуска к работе не требуется.

Теги: антитела, отстранение от работы



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