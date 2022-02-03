03 Февраля 2022
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Происшествия Сибирский ФО
деньги, взятка (2018) | Фото: СУ СКР по городу Севастополь

Замминистра строительства Омской области задержали по подозрению во взятке

В Омске задержан заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сычев. Также задержан глава компании, который, как полагает следствие, пытался дать чиновнику взятку в размере более 1,5 млн руб.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), и руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ", - говорится в сообщении областного управления Следственного комитета.

СКР полагает, что заместитель министра получил взятку за покровительство компании.

Сейчас следователи проводят обыски по месту работы и жительства подозреваемых.

Теги: взятка, чиновник, омская область, задержание



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