Минсельхоз России выступил за ограничение предельных наценок на сахар для дистрибьюторов

В Минсельхозе России подтвердили, что вместе с Федеральной антимонопольной службой подготовили рекомендации для производителей сахара. В документе производителям предлагается ввести для дистрибьюторов предел максимальной торговой наценки и запретить перепродажу в розницу (правительство предполагает, что прямые продажи от производителя в торговые сети снизит стоимость товара). Впрочем, для торговых сетей тоже рекомендуется установить соответствующие верхние параметры, передает РИА Новости.

В Минсельхозе отмечают, что дефицита сахара сейчас нет, в предстоящем сезоне будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу.

По данным Росстата, в 2021 году сахар подорожал в рознице меньше общей инфляции – на 4% против 8,4%. В целом продовольствие за 2021 год подорожало более заметно, чем за 2020 год и к ноябрю 2021 года продукты выросли в цене на 11% в годовом выражении.