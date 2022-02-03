Свердловским полицейским запретили публиковать фото с очередями в ведомственные больницы

Сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области официально запретили делиться со СМИ и общественностью фото и видео с очередями в ведомственные больницы. Соответствующее письмо было разослано полицейским за подписью главы регионального отделения МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

Согласно документу, данные материалы дискредитируют качество оказания медицинского обслуживания ведомственными учреждениями здравоохранения. До 8 февраля ситуация должна быть улажена, а отчеты предоставлены. Информацию об этом подтвердил Накануне.RU и начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, речь идет о некомпетентных комментариях, которые распространяют иногда неуполномоченные на такую работу должностные лица. Это впоследствии приводит к формированию в общественном сознании зачастую ложных представлений об истинном положении дел.﻿﻿﻿﻿﻿

"В реальности этот документ увидел свет после того, как в минувший понедельник некоторые "блогеры" в погонах разослали в СМИ снимки об образовавшейся утром очереди в ведомственную поликлинику. Скопление пациентов произошло из-за того, что сотрудники с возможными признаками заболевания одновременно заняли очередь. Люди стояли с соблюдением безопасной дистанции полтора метра, поэтому подсознательно казалось, что образовалась большая очередь. Спустя буквально 2-3 часа в коридорах поликлиники было пусто. Начальник главка, узнав о ситуации, дал поручение медицинской и кадровой службам провести работу с личным составом. Разъяснить, как получить медпомощь без очереди. А для этого необходимо всего лишь позвонить в регистратуру, поинтересоваться, в какой час удобнее прийти на прием. Кроме того, генерал Мешков поручил принять дополнительные меры по увеличению числа врачей, работающих на приеме пациентов", - заявил Горелых.

Напомним, что в медучреждениях Урала неотложной помощи усугубляется коллапс в ситуации с "уличными очередями" – жители не могут дозвониться до "скорой", а в поликлиниках могут только предложить ждать врача по 2-3 дня или идти в "неотложку", как многие и делают. Из-за этого очереди тянутся из самого медучреждения на улицу.