03 Февраля 2022
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Политика
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Песков: В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что вчера вечером Владимир Путин принял в Кремле главу Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, на встрече обсуждались "хозяйственные дела и развитие Чечни", а также "конкретные экономические проекты".

Затрагивались и темы, "связанные с работой правоохранительных органов", добавил представитель Кремля, отметив, что это все, что он может сказать по этой встрече.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на этой встрече судьба семьи судьи Сайди Янгулбаева, Песков ответил: "Я дал ту формулировку по этой беседе, которую я мог дать. Мне больше нечего добавить".

Пресс-секретарь с недоумением воспринял вопрос, боится ли Путин Кадырова. "Почему президент должен бояться главу российского региона?", - спросил он.

По словам Пескова, в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Это субъект РФ, каждый из которых имеет свою повестку, отметил он.

На вопрос, можно ли сказать, что все, что происходит в Республике, происходит с ведома федерального центра, представитель Кремля ответил отрицательно, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила, что Рамзан Кадыров в Москве провел встречу с президентом России. При этом официальный сайт администрации главы государства молчит об этой встрече.

Напомним, федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинули Россию, а его жену задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров высказал угрозы в адрес Янгулбаева, заявив, что его семью "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Затем к нему присоединился "единоросс" Адам Делимханов, который на чеченском языке пообещал преследовать семью бывшего судьи, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас". Генпрокуратуру РФ призвали дать оценку этому высказыванию, но о реакции ведомства ничего неизвестно. На этом фоне в Грозном прошел "несанкционированный" митинг против семьи Янгулбаевых, на него собралось более 400 тыс. человек.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов вмешиваться в эту историю нет, хотя Путину будет доложено.

Теги: песков, кадыров, путин



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