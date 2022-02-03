Литва отказывается от ковид-сертификатов

Правительство Литвы приняло решение отказаться от ковид-сертификатов с 5 февраля. Они не имеют смысла, так как ковидом одинаково болеют привитые и непривитые. Возможность вернуться к ним при этом остается.

Литва стала очередной страной, признавшей очевидное. Ранее это сделали в Британии, Грузии и других странах. Практически все страны, вакцинировавшие почти все население, получили этой зимой беспрецедентный рост заболеваемости ковидом. В том числе он произошел в Прибалтике.

Во Франции министр здравоохранения Оливье Веран тоже предположил, что отказаться от ковид-сертификатов тоже можно будет значительно раньше июля.