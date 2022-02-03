В Белоруссии украинскому атташе вручили ноту протеста из-за нарушившего границу беспилотника

В белорусское оборонное ведомство был вызван военный атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Республике Беларусь полковник Сергей Кацуба, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися случаями нарушения Государственной границы Республики Беларусь со стороны Украины, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.

Как сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии, 24 января 2022 года органами пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь был зафиксирован факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве со стороны Украины беспилотным летательным аппаратом (БЛА).

В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре БЛА, подтвержден факт его запуска с территории Украины в районе д. Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 км от границы с Республикой Беларусь. После набора рабочей высоты пересек границу двух стран в районе д. Хмелище Малоритского района. Далее в соответствии с полетным заданием проследовал в район дислокации полигона "Брестский", где был принужден к посадке подразделениями противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь.

Как отмечают в Минске, это нарушение стало третьим, начиная с ноября прошлого года.