03 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Минск, Белоруссия (2013) | Фото:Накануне.RU

В Белоруссии украинскому атташе вручили ноту протеста из-за нарушившего границу беспилотника

В белорусское оборонное ведомство был вызван военный атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Республике Беларусь полковник Сергей Кацуба, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися случаями нарушения Государственной границы Республики Беларусь со стороны Украины, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.
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Как сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии, 24 января 2022 года органами пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь был зафиксирован факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве со стороны Украины беспилотным летательным аппаратом (БЛА).

В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре БЛА, подтвержден факт его запуска с территории Украины в районе д. Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 км от границы с Республикой Беларусь. После набора рабочей высоты пересек границу двух стран в районе д. Хмелище Малоритского района. Далее в соответствии с полетным заданием проследовал в район дислокации полигона "Брестский", где был принужден к посадке подразделениями противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь.

Как отмечают в Минске, это нарушение стало третьим, начиная с ноября прошлого года.

Теги: Белоруссия, Украина, беспилотник



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