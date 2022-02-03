03 Февраля 2022
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Медали пекинской Олимпиады-2022. (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

"Ждешь тесты, дрожишь": Хоккеистка сборной России выступила за перенос ОИ-2022

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова выступила за перенос Олимпийских игр-2022 из-за коронавируса.

"Учитывая нашу ситуацию, лучше, конечно, было бы перенести Олимпиаду, потому что у нас очень много заболевших, тяжело", - приводит слова Шибановой "Чемпионат".

"Ждешь тесты, дрожишь, - добавила спортсменка. - С этими тестами сидишь, трясешься, просыпаешься – бам, давай, уезжай".

Ранее стало известно, что шесть хоккеисток сборной России отправились на карантин в связи с коронавирусом. Как заявил главный тренер команды Евгений Бобарико, они имеют шансы сыграть на Олимпиаде, потому что некоторые уже получили отрицательные результаты тестов.

В конце января сообщалось, что самый титулованный в российской сборной фигурист-одиночник пропустит Олимпиаду в Пекине – у Михаила Коляды положительный тест на коронавирус.

Напомним, Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля, но женский хоккейный турнир начнется за день до официальной церемонии открытия.

Теги: Анна Шибанова, Олимпиада



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