"Ждешь тесты, дрожишь": Хоккеистка сборной России выступила за перенос ОИ-2022

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова выступила за перенос Олимпийских игр-2022 из-за коронавируса.

"Учитывая нашу ситуацию, лучше, конечно, было бы перенести Олимпиаду, потому что у нас очень много заболевших, тяжело", - приводит слова Шибановой "Чемпионат".

"Ждешь тесты, дрожишь, - добавила спортсменка. - С этими тестами сидишь, трясешься, просыпаешься – бам, давай, уезжай".

Ранее стало известно, что шесть хоккеисток сборной России отправились на карантин в связи с коронавирусом. Как заявил главный тренер команды Евгений Бобарико, они имеют шансы сыграть на Олимпиаде, потому что некоторые уже получили отрицательные результаты тестов.

В конце января сообщалось, что самый титулованный в российской сборной фигурист-одиночник пропустит Олимпиаду в Пекине – у Михаила Коляды положительный тест на коронавирус.

Напомним, Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля, но женский хоккейный турнир начнется за день до официальной церемонии открытия.