Россия уже сегодня ответит на запрет вещания RT в Германии – МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что "ответ" на запрет вещания в Германии RT DE последует уже сегодня.

Напомним, власти ФРГ запретили вещание на немецком языке канала RT DE – "дочки" российского госхолдинга RT.

Недовольство Захаровой вызвала и реакция на запрет ОБСЕ.

"ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания "RT DE". Госпожа Рибейру (Тереза Рибейру – официальный представитель организации – прим. ред.) не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши - кто тебе поверит", - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее было заявлено, что в ответ на запрет вещания будет отозвана аккредитация в России немецких СМИ.