В Югре предполагаемый заказчик убийства прокурора округа мог сам убить замглавы надзорного ведомства

В Ханты-Мансийске Юрий Чекин, которому ранее вменили организацию убийства прокурора округа Юрия Бедерина, попал под новую "уголовку" – он якобы собирался лично убить заместителя главы окружного надзорного ведомства, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Следователи полагают, что осенью 2009 г. Чекин, находясь в международном розыске, был в "контрах" с бывшим зампрокурора Югры, занимавшим этот пост до 1996 г. Чекин якобы решил лично убить оппонента, для чего приобрёл пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Летом 2010 г. он обратился к ранее знакомой жительнице Ханты-Мансийска с просьбой обманом организовать приезд в город бывшего заместителя прокурора, жившего вне ХМАО. Однако в связи с отказом собеседницы от соучастия в убийстве и выполнения просьбы преступление не было доведено до конца. Против Чекина возбуждено уголовное дело.

Напомним, по версии следствия, Чекин, будучи главным контролёром-ревизором контрольно-ревизионного управления окружного минфина, в 1993 г. вывел из бюджета одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн руб. Когда тогдашний прокурор округа Юрий Бедерин попытался привлечь Чекина к ответственности, тот, полагает следствие, заказал оппонента. Прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. Кроме того, в 1996 г. Чекин якобы выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых по фамилии Руппель, а в 1998 г. организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова. Сам Чекин в 2000 г. был объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 г. задержан.