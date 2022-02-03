На реконструкцию Привокзальной площади в Нижнем Тагиле заявился единственный подрядчик

Стало известно, кто займется реконструкцией Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

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Напомним, благоустройство планируется провести в границах улиц Ленина, Заводская и проспекта Строителей, включая улицу Товарный двор. Старые конструкции будут демонтированы, а доминантой обновленного пространства должна стать стела "Нижний Тагил – город трудовой доблести".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, единственным участником, подавшим заявку на конкурс, стало МУП "Тагилдорстрой". Оно и займется проведением работ. Стоимость контракта составит 276,7 млн рублей.

Подрядчик планирует зайти на объект уже 15 февраля. На Привокзальной площади предприятию предстоит выполнить ремонт дорожного покрытия, переустройство опор контактной сети, обустройство остановочных комплексов. Это же коснется тротуаров, пешеходных переходов, парковок и стоянок общественного транспорта. Кроме этого, планируется установка видеонаблюдения, а также озеленение территории.

Напомним, что реконструкция Привокзальной площади в Нижнем Тагиле должна была начаться в прошлом году, но ее было решено перенести.