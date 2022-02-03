03 Февраля 2022
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Общество В России
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

В Центре Гамалеи обвинили "ЭпиВакКорону" в росте смертности

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина "ЭпиВакКорона" неэффективна и вообще не может применяться. Об этом он сказал на радио "Говорит Москва".
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По его словам, еще при испытаниях были получены данные о том, что эта вакцина не вызывает антител к S-белку коронавируса, который вырабатывают клетки после попадания в них гена белка коронавируса. Но они нечестно добились регистрации препарата.

"ЭпиВакКорона" - это совершенно ложная вакцина. Эта вакцина недопустима! Тем не менее, ей почему-то продлили регистрацию. За каждым миллионом стоят тысячи людей, которые умрут", - сказал Альтштейн.

Впрочем, его обвинения в адрес "ЭпиВакКороны" точно так же можно адресовать и "Спутнику", по которому Минздрав РФ отказался публиковать и результаты испытаний, и результаты массового применения, о чем говорил и сам Альтштейн.

Накануне снова было заявлено о высокой эффективности "Спутника", что совершенно не вяжется с ростом смертности в регионах, поскольку там, где вакцинировано 80% взрослых, рост смертности такой же, как и там, где привито менее 50%, и он намного больше, чем было до начала вакцинации. Причем подавляющее большинство россиян вакцинированы именно "Спутником". И обвинения Альтштейна могут напоминать "перевод стрелок".

Напомним, в 2020 году общий рост смертности в РФ составил 340 тыс. человек, а в 2021 году, в условиях массовой ковид-вакцинации, - еще 320 тыс.

Теги: вакцинация, эпиваккорона



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