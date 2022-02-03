03 Февраля 2022
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Каток &quot;Юность&quot; в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми на время "дистанционки" закрыли катки

В Перми с 3 по 9 февраля закрываются муниципальные катки и каток на набережной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Решение принято в связи с предписанием главного санитарного врача Виталия Костарева об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Недоступны будут восемь катков: "Гайва" (улица Карбышева, 52), "Авангард" (улица Светлогорская, 14), "Юность" (улица Революции, 27), "Фаворит" (улица Репина, 69), "Спутник" (улица Мензелинская, 12), "Победа" (улица Обвинская, 9), "Молния" (улица Волховская, 26), каток у Пермской печатной фабрики – филиала "Гознак" (улица Кавалерийская, 3а), а также каток на набережной. О возобновлении работы муниципальных катков будет объявлено дополнительно.

Напомним, в школах и организациях допобразования приостанавливается учебный процесс в очном формате. Учиться дети будут дистанционно.

Теги: катки, дистанционное обучение, коронавирус, грипп, орви



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