03 Февраля 2022
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров поблагодарил участников несанкционированного митинга в Грозном за "шаг на пути газавата"

Пресс-служба главы Чечни сообщила, что Рамзан Кадыров в Москве провел встречу с президентом России. При этом официальный сайт администрации главы государства молчит об этой встрече, хотя обычно отчеты о таких мероприятиях с участием глав регионов появляются на портале оперативно – в течение нескольких часов после встречи.

В сообщении пресс-службы Кадырова говорится, что глава региона "доложил о социально-экономической ситуации" в Чечне, а также рассказал, что "демографические показатели региона сохраняют положительную динамику". О том, обсуждалась ли ситуация вокруг семьи Янгулбаевых, не говорится.

СМИ между тем отметили, что пресс-релиз о встрече Кадырова и Путина сопровождался архивным фото.

Впрочем, Казыров весьма оригинальным способом развеял сомнения в том, что находился как минимум рядом с Кремлем. В Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный" появилось видео, снятое, предположительно, из окна Кремля.

"Глава Чеченской Республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК "Грозный" Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись сделанную в Московском Кремле, где накануне Президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу", - говорится в описании видео.

Отметим, что сам Кадыров в Instagram был забанен. А вот в соцсети "ВКонтакте" у него официальный аакаунт, отмеченный галочкой верификации. И там минувшей ночью появилась благодарность в адрес участников несанкционированного митинга в центре Грозного.

"Я хочу выразить слова благодарности и признательности моему чеченскому народу, который сегодня выступил с чёткой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений. Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником Ислама, каждый их сегодняшний шаг был сделан на пути газавата", - пишет Кадыров.

Согласно Большому Энциклопедическому словарю, газават – священная война мусульман против иноверцев.

"Наша республика претерпела много страданий. Какие только личности не пытались внести раскол в наше общество, но всех их постигла одна участь. И такая же участь будет ждать каждого, кто посягнет на наш мир, нашу религию, нашу честь и наше согласие. Ещё раз благодарю каждого, кто вышел сегодня на площадь в центре Грозного и выразил свою гражданскую позицию. Да будет доволен вами Всевышний! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХlУ АКБАР!" – написал Кадыров.

 

Теги: рамзан кадыров, грозный, кремль, владимир путин



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