Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь в больших бутылках

Сетевые магазины отмечают рост спроса на крепкий алкоголь в больших емкостях, сообщает "Коммерсантъ".

Так, в 2021 году доля проданного алкоголя в бутылках объемом 1 литр выросла на 30–60%.

Исследовательская компания Nielsen подсчитала, что в прошлом году спрос на водку объемом 1 литр вырос на 19 %, а емкость 0,5 литра начала терять популярность. Доля такого формата в категории виски, ром и ликеры превышает 10%.

Тенденцию связывают со стремлением россиян сократить число посещений магазинов в условиях пандемии, а также с желанием экономить при покупке больших литражей.

Ранее сообщалось, что в России потребление водки на душу населения по итогам 2021 года в сравнении с годом ранее выросло на 2%. Речь идет о 5 литрах на человека.

При этом в Росалкогольрегулировании сообщили, что продажи всей алкогольной продукции в 2021 году увеличились на 0,7%. Как считают эксперты, в России сохраняется тренд на сокращение потребления крепких напитков, а статистическую прибавку обеспечивает борьба с нелегальным спиртным.