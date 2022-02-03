В историческом центре Петербурга обнаружили сотни "сосулек-убийц" на одном из домов

Смольный и коммунальные службы Петербурга до сих пор не решили проблему так называемых «сосулек-убийц», свисающих с карнизов домов. В очередной раз это подтвердилось 3 февраля — очевидцы зафиксировали и опубликовали в сети застывшую талую воду на необарочном доме в историческом центре Северной столицы.

Авторы Телеграмм-канала «Площадь Восстания» с иронией заметили, что «сосульки-убийцы», свисающие с дома-мемориала, органично вписываются в стилистику памятника с морскими символами и надписями. В то же время проходить мимо такого строения, очевидно, нельзя из-за повышенной угрозы здоровью и жизни.

Проблема «сосулек-убийц», появляющихся в Петербурге вследствие свойственных городу «погодных качелей», носит системный характер. Как и в случае со снегом и наледью на дорогах, убирать талую воду должны подведомственные Комитету благоустройству и Смольному коммунальные службы.

Ранее СМИ писали, что городское правительство, которое должно организовывать работу по уборке улиц и крыш домов от льда, обещало привлечь к соответствующей деятельности сотрудников МЧС. Тем не менее, публикуемые в открытом доступе записи очевидцы показывают, что очищать дороги и крыши в Смольном не торопятся.