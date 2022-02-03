Ковидные послабления: свердловский губернатор отменил запрет на ночную работу кафе

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил правила работы общепита региона в ночное время. Об этом он сообщил сегодня у себя в Instagram.

"В последней редакции указа я отменил запрет на ночную работу кафе и ресторанов. Общепит может работать по ночам без ограничений", - уточнил Куйвашев.

Стоит отметить, что ослабления введенных из-за ковида ограничений продолжаются на фоне беспрецедентного роста заболеваемости в регионе. Так, только вчера в Свердловской области был поставлен рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом – свыше 3 тысяч новых случаев.

Часть ограничений на этой неделе вернули, но касаются они главным образом учебы школьников и студентов.