В МВД опровергли увольнение главы отдела ГИБДД в Петербурге после громкой драки

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию об увольнении начальника отдела ГИБДД по Василеостровскому району, чей сотрудник во время конфликта сломал руку оперуполномоченному уголовного розыска.

"Недостоверная информация. Работает", - сказали Regnum в Главке.

Как пишет "Фонтанка", до этого Андрей Невмержицкий вступился за подчиненных, подравшихся с оперативницей.

Инспектор ГИБДД и его коллега, а также оперуполномоченный полиции, с которой у них произошел конфликт, уже уволены со службы.

Инцидент произошел в дежурной части 37 отдела полиции в Василеостровском районе города в ночь на 1 февраля. По данным СМИ, 24-летняя сотрудница уголовного розыска Алена Юдина сделала замечание припарковавшимся сотрудникам ГИБДД Дмитрию Перенюку и Александру Колесникову. После этого они догнали девушку в дежурной части и потребовали предъявить служебное удостоверение, а также пригрозили рапортом об оскорблении сотрудника ГИБДД при исполнении.

На кадрах видеозаписи один из сотрудников дорожно-постовой службы просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска его толкает, после чего женщину валят на пол. При этом она говорит "сломаете", раздается звук, похожий на хруст и доносятся крики от боли. Позже выяснилось, что девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Инспектор ДПС задержан.