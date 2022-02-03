"Очень рада": Поклонская прокомментировала назначение в Россотрудничество

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала свое официальное назначение в Россотрудничество. Накануне президент России Владимир Путин своим указом уволил ее с (так по факту и не занятого) поста посла РФ в Кабо-Верде и назначил заместителем руководителя Россотрудничества.

Поклонская в своем Telegram-канале заявила, что будет раза работать "для людей и страны".

"Права и свобода людей, мир и безопасность — это то, что я всегда отстаивала и защищала. Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности. Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества!" – написала новоиспеченная чиновница.

В агентстве поздравили Поклонскую с присоединением к команде: "Наталья Поклонская и Илья Баланин стали частью команды Россотрудничества. Работа с соотечественниками, защита их прав, в том числе на Украине, станет одним из направлений деятельности коллег. Поздравляем с вступлением в должность. Команда Агентства становится сильней, чему мы несказанно рады".