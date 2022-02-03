Прокуратура проверяет полицию после комментария Моора об избиении тюменки бывшим сожителем

03 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
Прокуратура Тюменской области, здание (2017) | Фото: tumenpro.ru

Прокуратура проверяет полицию после комментария Моора об избиении тюменки бывшим сожителем

Прокуратура Тюменской области после вмешательства губернатора Александра Моора взяла на контроль расследование уголовного дела и привлечение к ответственности мужчины, которого подозревают в избиении своей бывшей сожительницы Ирины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел 2 февраля. Коллеги женщины привлекли внимание к ситуации в социальных сетях. Они также заявили, что пострадавшая не единожды обращалась в полицию из-за поступающих ей угроз, однако силовики не отреагировали на просьбы о помощи.

Ситуацию прокомментировал Моор.

"Я как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли. Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок. Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро", - заявил он.

Следственный отдел отдела полиции №1 УМВД России по г. Тюмени возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Принимаются меры к задержанию злоумышленника.

Прокурор инициировал проверку исполнения федерального законодательства сотрудниками полиции при рассмотрении ранее поступавших от женщины сообщений о преступлениях, совершенных в отношении нее бывшим сожителем. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Теги: прокуратура, полиция, проверка, Александр Моор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3124

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети