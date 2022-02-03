Прокуратура проверяет полицию после комментария Моора об избиении тюменки бывшим сожителем

Прокуратура Тюменской области после вмешательства губернатора Александра Моора взяла на контроль расследование уголовного дела и привлечение к ответственности мужчины, которого подозревают в избиении своей бывшей сожительницы Ирины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел 2 февраля. Коллеги женщины привлекли внимание к ситуации в социальных сетях. Они также заявили, что пострадавшая не единожды обращалась в полицию из-за поступающих ей угроз, однако силовики не отреагировали на просьбы о помощи.

Ситуацию прокомментировал Моор.

"Я как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли. Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок. Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро", - заявил он.

Следственный отдел отдела полиции №1 УМВД России по г. Тюмени возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Принимаются меры к задержанию злоумышленника.

Прокурор инициировал проверку исполнения федерального законодательства сотрудниками полиции при рассмотрении ранее поступавших от женщины сообщений о преступлениях, совершенных в отношении нее бывшим сожителем. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.