В Перми арестовано имущество владельца мини-отеля "Карамель", где погибли постояльцы

В Перми арестовано имущество владельца мини-отеля "Карамель" Сергея Щербакова, где два года назад погибли постояльцы, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении ФССП.

Напомним, 20 января 2020 г. в хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, ещё трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. По решению суда он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, и наказан пятью годами колонии общего режима и запретом на два года заниматься гостиничной деятельностью.

Семи пострадавшим Щербаков должен выплатить 15 млн руб. Исполнительное производство находится в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. В счёт возмещения ущерба суд обратил взыскание на принадлежащее Щербакову имущество. Приставы арестовали здание, арендуемое банным комплексом "Фараон" (Пермь, Чайковского, 8а), а также объекты по адресу Советской Армии, 19, арендуемые сетью магазинов "Семья". Щербаков попытался оспорить арест, но суд отказал в рассмотрении иска.

"Рискуя лишиться прибыли от аренды недвижимости, должник перечислил взыскателям около 4 млн руб. Тем не менее, если в ближайшее время не будет погашена вся сумма ущерба, арестованное имущество будет реализовано с торгов", - уточнили в управлении.