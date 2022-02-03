03 Февраля 2022
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Противостояние в Троицком лесу Подмосковья (2022) | Фото: Сергей Айнбиндер/RusNews

"Расходитесь по домам, бездельники!": в Троицком лесу продолжается противостояние ЧОПа и эко-активистов

В Троицком лесу в Подмосковье продолжается противостояние застройщика (точнее, ЧОПа и лесорубов) и эко-активистов, большая часть которых – местные жители, привыкшие гулять в лесу рядом с городом.

Накануне ситуация обострилась до побоища: молодчики, представляющиеся сотрудниками ЧОП, начали оттаскивать от деревьев людей. Активисты, среди которых было много женщин и стариков, буквально вцеплялись в деревья, но падали в снег, их оттесняли.

Противостояние в Троицком лесу Подмосковья(2022)|Фото: Сергей Айнбиндер/RusNews

Сегодня в лесу появился забор из сетки, которым лесорубы, вероятно, пытались закрыть от активистов территорию для прохода, но защитники леса все равно прорвались, пока они просто находятся на площадке и пытаются увещеваниями заставить ЧОП и лесорубов уйти. В свою очередь охранники в громкоговоритель не очень-то учтиво предлагают собравшимся расходиться. Людям кричат: "Расходитесь по домам, бездельники!". Они отвечают: "Мы тут Родину защищаем, в отличие от вас!".

Побоище в Троицком лесу(2022)|Фото: YouTube-канал RusNews

Теги: троийкий лес, эко-активисты, противостояние, застройка



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