"Расходитесь по домам, бездельники!": в Троицком лесу продолжается противостояние ЧОПа и эко-активистов

В Троицком лесу в Подмосковье продолжается противостояние застройщика (точнее, ЧОПа и лесорубов) и эко-активистов, большая часть которых – местные жители, привыкшие гулять в лесу рядом с городом.

Накануне ситуация обострилась до побоища: молодчики, представляющиеся сотрудниками ЧОП, начали оттаскивать от деревьев людей. Активисты, среди которых было много женщин и стариков, буквально вцеплялись в деревья, но падали в снег, их оттесняли.

Сегодня в лесу появился забор из сетки, которым лесорубы, вероятно, пытались закрыть от активистов территорию для прохода, но защитники леса все равно прорвались, пока они просто находятся на площадке и пытаются увещеваниями заставить ЧОП и лесорубов уйти. В свою очередь охранники в громкоговоритель не очень-то учтиво предлагают собравшимся расходиться. Людям кричат: "Расходитесь по домам, бездельники!". Они отвечают: "Мы тут Родину защищаем, в отличие от вас!".