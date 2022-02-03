Приставы прекратили дела против Telegram

Компания Telegram погасила задолженность по штрафам за отказ удалить запрещенный контент на сумму 11 млн рублей.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении мессенджера прекращены три исполнительных производства о взыскании 5 млн, 2 млн и 4 млн рублей штрафов. Они были возбуждены в середине января на основании решения Таганского суда Москвы, напоминает "Интерфакс".

В сентябре прошлого года суд дал компаниям Facebook и Telegram 60 дней на оплату наложенных судом штрафов за нарушение российского законодательства. Сообщалось, что по истечении данного срока сумма будет взыскана в принудительном порядке судебными приставами.

В середине декабря прошлого года Telegram полностью погасил задолженность по штрафам в размере 15 млн рублей.

Напомним, ранее российские суды неоднократно штрафовали компании за неудаление запрещенного контента и ссылок. Роскомнадзор сообщал, что с начала 2021 года Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, "Одноклассники" и "ВКонтакте" были оштрафованы на 187 млн рублей.