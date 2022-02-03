03 Февраля 2022
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Политика Новосибирская область
андрей травников, андрей шимкив (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили отчёт губернатора Андрея Травникова единогласно

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в 2021 году экономика региона развивалась успешно, регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития. Такое заявление губернатор сделал, выступая с отчётным докладом перед депутатами Законодательного собрания Новосибирской области.

голосование, монитор(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор в частности отметил, что индекс промышленного производства в регионе вырос в два раза выше, чем в среднем по России – на 9,8 процента. Выше общероссийских и динамика основных отраслей; в обрабатывающих производствах она составила 109,3% (по России – 105,2%).

Также Андрей Травников отметил беспрецедентные за последние годы объёмы введения в строй объектов социальной сферы, серьёзные темпы жилищного строительства (первые в Сибирском федеральном округе – более 2 млн кв. метров жилья), рост инвестиций в основной капитал (более 280 млрд рублей), рост числа субъектов малого и среднего бизнеса и их оборота, формирование бюджета развития на ближайшие три года, реализация на хорошем уровне национальных проектов, сбор рекордного урожая аграриями региона.

андрей травников(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Глава региона во время выступления переде областным депутатами пояснил, что при подготовке выступления перед депутатами выбрал 5 наиболее значимых результатов и достижений 2021 года и 5 проблем, решение которых в первую очередь требует дополнительного внимания и усилий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Среди основных проблем – преодоление пандемийной демографической «ямы», трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов в связи с продолжающимся с 2020-го года ростом цен на строительные материалы, реформа системы обращения с отходами, ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.

Андрей Травников подчеркнул, что встреча с областными депутатами была продуктивной. "Прозвучал запрос на более частую коммуникацию – вполне возможно, это влияние пандемийного года. Действительно, многие форматы общения в прошлом году мы были вынуждены отменить из-за ограничений и беспокойства за здоровье депутатов. На запрос отреагируем и в этом году будем встречаться чаще", - сказала губернатор.

андрей травников, андрей шимкив(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Андрея Травникова и членов областного правительства за конструктивный диалог и отметил, что единогласная поддержка итогового отчёта губернатора говорит сама за себя.

Теги: андрей травников, индекс промышленного производства,



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