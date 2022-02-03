Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили отчёт губернатора Андрея Травникова единогласно

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в 2021 году экономика региона развивалась успешно, регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития. Такое заявление губернатор сделал, выступая с отчётным докладом перед депутатами Законодательного собрания Новосибирской области.

Губернатор в частности отметил, что индекс промышленного производства в регионе вырос в два раза выше, чем в среднем по России – на 9,8 процента. Выше общероссийских и динамика основных отраслей; в обрабатывающих производствах она составила 109,3% (по России – 105,2%).

Также Андрей Травников отметил беспрецедентные за последние годы объёмы введения в строй объектов социальной сферы, серьёзные темпы жилищного строительства (первые в Сибирском федеральном округе – более 2 млн кв. метров жилья), рост инвестиций в основной капитал (более 280 млрд рублей), рост числа субъектов малого и среднего бизнеса и их оборота, формирование бюджета развития на ближайшие три года, реализация на хорошем уровне национальных проектов, сбор рекордного урожая аграриями региона.

Глава региона во время выступления переде областным депутатами пояснил, что при подготовке выступления перед депутатами выбрал 5 наиболее значимых результатов и достижений 2021 года и 5 проблем, решение которых в первую очередь требует дополнительного внимания и усилий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Среди основных проблем – преодоление пандемийной демографической «ямы», трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов в связи с продолжающимся с 2020-го года ростом цен на строительные материалы, реформа системы обращения с отходами, ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.

Андрей Травников подчеркнул, что встреча с областными депутатами была продуктивной. "Прозвучал запрос на более частую коммуникацию – вполне возможно, это влияние пандемийного года. Действительно, многие форматы общения в прошлом году мы были вынуждены отменить из-за ограничений и беспокойства за здоровье депутатов. На запрос отреагируем и в этом году будем встречаться чаще", - сказала губернатор.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Андрея Травникова и членов областного правительства за конструктивный диалог и отметил, что единогласная поддержка итогового отчёта губернатора говорит сама за себя.