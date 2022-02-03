03 Февраля 2022
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Политика В России Москва
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

В суд поступило новое уголовное дело против Навального

В Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. По данным "Эха Москвы", в деле два эпизода: мошенничество и неуважение к суду.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных ФБК*.

Второй эпизод касается оскорбления судьи Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.  

*Решением Мосгорсуда от 09.06.2021 ФБК признан экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ).

Теги: алексей навальный, суд, уголовное дело, мошенничество, оскорбление суда



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