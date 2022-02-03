Реконструкцией ЕКАД займутся УГМК, Газпромбанк и Уралмашзавод

АО "Свердловскавтодор" (предприятие УГМК), Газпромбанк и Уралмашзавод примут участие в реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ПАО "Уралмашзавод" (входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС, машиностроительный дивизион Газпромбанка), все три компании направили в правительство Свердловской области частную концессионную инициативу об участии в проекте по реконструкции и строительству автомобильной дороги "Северное полукольцо" и "Южное полукольцо" ЕКАД.

Проект предполагает реконструкцию, строительные работы и последующую эксплуатацию участков кольцевой дороги общей протяженностью 49 километров. Планируется ее расширение с двух до четырех полос в каждом направлении и установка барьерного ограждения для предотвращения съезда транспорта.

Ожидается, что срок строительных работ составит шесть лет. А срок концессионного соглашения продлится 27 лет.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что ЕКАД будет закольцована в 2022 году.