03 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
Строительство ЕКАДа (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Реконструкцией ЕКАД займутся УГМК, Газпромбанк и Уралмашзавод

АО "Свердловскавтодор" (предприятие УГМК), Газпромбанк и Уралмашзавод примут участие в реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ПАО "Уралмашзавод" (входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС, машиностроительный дивизион Газпромбанка), все три компании направили в правительство Свердловской области частную концессионную инициативу об участии в проекте по реконструкции и строительству автомобильной дороги "Северное полукольцо" и "Южное полукольцо" ЕКАД.

Проект предполагает реконструкцию, строительные работы и последующую эксплуатацию участков кольцевой дороги общей протяженностью 49 километров. Планируется ее расширение с двух до четырех полос в каждом направлении и установка барьерного ограждения для предотвращения съезда транспорта.

Ожидается, что срок строительных работ составит шесть лет. А срок концессионного соглашения продлится 27 лет.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что ЕКАД будет закольцована в 2022 году.

Теги: ЕКАД, компании, реконструкция



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