Генпрокуратура РФ проверит стоимость ПЦР-тестов и других COVID-анализов

Генпрокурор России Игорь Краснов распорядился провести проверку цен на ПЦР-исследования на COVID-19 и других анализов, связанных с этим заболеванием.

"В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети", - говорится в сообщении надзорного ведомства.