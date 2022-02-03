Италия разрешила въезд иностранцам, привитым непризнанными в ЕС вакцинами

Италию смогут посещать иностранцы, привитые от COVID-19 вакцинами, не признанными в Евросоюзе. Для этого будет необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщила пресс-служба правительства Италии.

Уточняется, что иностранцы смогут находиться на территории страны, пользоваться услугами, требующими наличие ковид-сертификата при предоставлении результата теста на коронавирус по экспресс-технологии (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов).

При этом, до прекращения действия режима чрезвычайной ситуации, в Италию запрещен въезд с туристическими целями из ряда стран, включая Россию. При въезде по причинам рабочего характера, для лечения, учебы предусмотрен карантин. Режим ЧС в стране был продлен до 31 марта, сообщает Regnum.