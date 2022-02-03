03 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

"В ожидании трамвая": для жителей Академического запустят троллейбусы и большие автобусы

В Академический район Екатеринбурга уже в этом году планируют запустить троллейбусы, не требующие установки электропутей. Об этом в ходе выездного заседания депутатской группы по развитию восьмого района заявил зампредседателя комитета гордумы по транспорту Николай Вахлов. По его словам, увеличение количества транспорта поможет пережить жителям отдаленного района последующие год-полтора до строительства долгожданной трамвайной линии. Между тем, застройщик пошёл дальше и предложил депутатам подумать о появлении в районе метро. Подробности – в материале Накануне.RU.

В 2022 году город планирует приобрести 100 подобных троллейбусов, часть из которых будут обеспечивать два-три маршрута в Академический. Николай Вахлов отметил, что на каждый из маршрутов обычно выходит около 10 единиц транспорта, однако решаться вопрос будет именно исходя из транспортной нагрузки: в час пик интервал между машинами не должен составлять более 10 минут. Пока Екатеринбург ведёт переговоры с федеральным правительством для софинансирования.

Члены депутатской группы также заметили, что, зачастую, задержка общественного транспорта зависит не от количества машин, а от водителей, которые, не желая уезжать с полупустыми автобусами, ожидают полной заполняемости на первых остановках. Из-за этого и появляется давка, на которую так часто жалуются местные жители. На это Николай Вахлов заверил, что в ближайшем будущем в район также будут запущены новые большие автобусы – на маршруты №№ 50, 59 и 012. На остальных маршрутах будет уменьшен интервал между курсирующими автобусами, а, следовательно, и время их ожидания.

Выездное заседание депутатской группы по развитию Восьмого района Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов отметил, что по-настоящему проблему с пробками в Академическом должно решить расширение дорог-дублеров, которые в час пик служили бы альтернативой для проезда общественного транспорта. В своем заявлении он поддержал мнение главы областного УГИБДД Алексея Спиридонова, который также высказался и о соединении всех дублеров между собой и выводе их к кольцу. Благодаря этому владельцы личных авто могли бы разгрузить общую дорожную ветку, не создавая помех автобусам и троллейбусам.

"Их (дублеры) можно было использовать, в том числе, как альтернативный маршрут для общественного транспорта. Если бы была закольцованность и связь между другими дублерами, пробок можно было бы избежать. Нужно проектировать дублеры шире, потому что уйти от норматива паркования невозможно, так как именно они обеспечивают въезды в жилые сектора и доступ к первым этажам", – пояснил гендиректор.

Сергей Ланцов при этом отметил, что, несмотря на узкие выезды, в самом районе хорошие и широкие дороги. К Универсиаде-2023 планируется организовать дополнительный выезд из района со стороны Чкалова. А вот городская электричка, увы, особо не поможет, так как к началу Всемирных студенческих игр проект просто не успеют завершить, да и в дальнейшем "наземное метро" позволит решить проблему с выездом и доступом в Академический только на 10-15%.

екатеринбург академический(2012)|Фото: Накануне.ru

"Когда мы рассматривали городскую электричку, мы увидели, что она соберет не больше 10-15%, потому что маршрут электрички выстроен так, что основной массе не совсем будет удобно доезжать в те точки, которые предусмотрены в структуре городской электрички. И для того, чтобы большинство пассажиров направить в нужном направлении, перспективным было бы метро. И экономически это равняется по стоимости той ветке железной дороги (городской электрички), которая проходит по району. Но это небольшая деталь, которая дает нам мысли, какой транспорт еще можно было бы запустить в Академический", – пояснил Сергей Ланцов.

Он заверил, что совокупность работы трамвая, электрички и настоящего метро на 100% решила бы проблемы транспортной загруженности в новом районе Екатеринбурга. При этом гендиректор компании отметил, что уже через 5-7 лет администрация Академического может столкнуться с новыми транспортными проблемами из-за быстрого развития района и роста числа проживающих в нем.

Напомним, что строительство трамвайной линии в Академический будет вестись круглосуточно, ради чего на три месяца закроют движение по улице Серафимы Дерябиной. Сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции трамвайного кольца на Юго-Западе – на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской, а сами трамвайные пути должны быть открыты уже в 2023 году. Чего, к сожалению, нельзя сказать про строительство или даже разработку проекта второй ветки метро.

Теги: академический, троллейбус, автобус



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