03 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
нижний тагил стела дзержинский район (2016) | Фото: Накануне.ru

В Нижнем Тагиле на несколько дней продлили предупреждение по смогу

В Нижнем Тагиле продлили предупреждение по смогу. Оно будет действовать еще несколько дней.

Напомним, с прошлых выходных тагильчане жалуются на смог и едкий химический запах, который проникает в их дома через окна и подъезды. Ранее синоптики прогнозировали, что он продержится в городе до вечера 2 февраля.

Однако смог не рассеялся до сих пор. Как сообщается на официальном сайте городской администрации, на территории Нижнего Тагила вновь прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Теперь НМУ первой степени опасности объявлены до 20 часов 4 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, ситуацией со смогом заинтересовались в Нижнетагильской природоохранной прокуратуре. Надзорное ведомство проводит свою проверку.

Теги: смог, НМУ, предупреждение, Нижний Тагил



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