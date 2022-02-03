В Нижнем Тагиле на несколько дней продлили предупреждение по смогу

В Нижнем Тагиле продлили предупреждение по смогу. Оно будет действовать еще несколько дней.

Напомним, с прошлых выходных тагильчане жалуются на смог и едкий химический запах, который проникает в их дома через окна и подъезды. Ранее синоптики прогнозировали, что он продержится в городе до вечера 2 февраля.

Однако смог не рассеялся до сих пор. Как сообщается на официальном сайте городской администрации, на территории Нижнего Тагила вновь прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Теперь НМУ первой степени опасности объявлены до 20 часов 4 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, ситуацией со смогом заинтересовались в Нижнетагильской природоохранной прокуратуре. Надзорное ведомство проводит свою проверку.