Роспотребнадзор не может найти организаторов 400-тысячного митинга в Чечне

Управление Роспотребнадзора по Чечне не может найти организаторов несанкционированного митинга, который накануне состоялся в Грозном. При этом ИА "Грозный-информ" сообщало, что на митинге присутствовало около 400 тыс. мужчин, в том числе первые лица республики. Собравшиеся проклинали семью федерального судьи в отставке Сайли Янгулбаева.

"Коммерсант" пишет, что в ведомстве заявили: "установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица". В то же время управление "напоминает, что необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости".