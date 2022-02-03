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Митинг в Грозном против семьи экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева (2022) | Фото: Елена Афонина / ТАСС

Роспотребнадзор не может найти организаторов 400-тысячного митинга в Чечне

Управление Роспотребнадзора по Чечне не может найти организаторов несанкционированного митинга, который накануне состоялся в Грозном. При этом ИА "Грозный-информ" сообщало, что на митинге присутствовало около 400 тыс. мужчин, в том числе первые лица республики. Собравшиеся проклинали семью федерального судьи в отставке Сайли Янгулбаева.

"Коммерсант" пишет, что в ведомстве заявили: "установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица". В то же время управление "напоминает, что необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости".

Теги: роспотебнадзор, несанкционированный митинг, чечня, грозный



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