В Югре в аварии пострадали пять человек, в том числе ребёнок

В Сургуте водитель, не имеющий прав, устроил аварию, в которой пострадали пять человек, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Югре.

В 19.27 2 февраля в 25-летний водитель "Киа", по предварительным данным, проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Потом он не справился с управлением и врезался в "Шкоду", ехавшую в противоположном направлении и остановившуюся на "красный".

Оба водителя, пассажирка "Шкоды", два пассажира "Киа", в том числе пятилетний мальчик, получили травмы. Виновник автоаварии, отмечают в управлении, не имеет права управления транспортным средством, а ребёнок ехал без детского удерживающего устройства.