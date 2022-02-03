03 Февраля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Авария, Сургут (2022) | Фото: УГИБДД по ХМАО

В Югре в аварии пострадали пять человек, в том числе ребёнок

В Сургуте водитель, не имеющий прав, устроил аварию, в которой пострадали пять человек, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Югре.

В 19.27 2 февраля в 25-летний водитель "Киа", по предварительным данным, проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Потом он не справился с управлением и врезался в "Шкоду", ехавшую в противоположном направлении и остановившуюся на "красный".

Оба водителя, пассажирка "Шкоды", два пассажира "Киа", в том числе пятилетний мальчик, получили травмы. Виновник автоаварии, отмечают в управлении, не имеет права управления транспортным средством, а ребёнок ехал без детского удерживающего устройства.

Авария, Сургут(2022)|Фото: УГИБДД по ХМАО

Авария, Сургут(2022)|Фото: УГИБДД по ХМАО

Теги: Сургут, авария, водитель



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