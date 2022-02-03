Почти четверть россиян столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии

24% россиян получали заработную плату с задержками в последние два года, сообщил исследовательский центр Зарплаты.ру.

Большинство из этих людей работает в сфере строительства, недвижимости (15%) и промышленности (11%).

Основной причиной задержек были проблемы, возникшие у работодателей из-за коронавирусных ограничений - так ответили 49%. Еще от 28% опрошенных работодатели скрыли причины, передает РИА Новости.

В прошлом году опрос "Работы.ру" показал, что только 9% жителей России довольны своим нынешним уровнем зарплаты. Четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч. Только 7% россиян рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.